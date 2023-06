Sondage : il y a eu des pépites... mais quel est le but de la saison en Belgique, pros et amateurs confondus ?

Voilà, c'est terminé ! Alors que la Pro League vient de livrer ses derniers enseignements au terme d'un rush final déjà mythique, la Tribune prend, elle aussi, congé des téléspectateurs ce lundi. Mais pour conclure en beauté, on vous propose de voter pour le but de l'année en Belgique. Pros ou amateurs, ils ont été des centaines à postuler. Au final, on a dû faire des choix et on a décidé de retenir les 11 plus beaux.

Alors, quel sera votre favori ? Bryan Heynen, seul candidat de Pro League, va-t-il résister à ses adversaires venus des échelons inférieurs ou du monde amateur ? On vous laisse faire votre choix dans le sondage ci-dessous.