Sondage catastrophique, le président du CD&V, Joachim Coens démissionne

Mahdi succ esseur ?

Le président du CD&V, Joachim Coens, va demander à son Conseil de parti d’organiser des élections présidentielles anticipées.

Le Conseil de parti se prononcera jeudi prochain.

Le nom de Sammy Mahdi est régulièrement cité pour reprendre la direction du CD&V et le secrétaire d’État à la migration cache de plus en plus difficilement ses ambitions de présidence. Il faut dire que le CD&V traverse une période difficile depuis l’arrivée de Joachim Coens à sa tête en 2019.

Le parti peine à exister au gouvernement fédéral. Au gouvernement flamand, le ministre Wouter Beke est sous le feu de critiques depuis plusieurs mois. Le processus de refondation du parti annoncé de longue date a finalement abouti à un changement cosmétique de slogan et de logo… Cette chute vertigineuse dans ce dernier sondage, risque donc de plonger le CD&V encore un peu plus profondément dans la tourmente, lui qui faisait autrefois la pluie et le beau temps en Belgique.