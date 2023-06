Sondage : à plus de 70%, vous voyez l'Union Saint-Gilloise championne de Belgique

Qui de l’Antwerp, l’Union Saint-Gilloise ou Genk sera champion de Belgique au terme de cette toute dernière journée de Champion’s play-offs ? L’édition 2022-2023 de ces "PO1" nous offre un suspense des plus complets avec un scénario complètement dingue où trois clubs peuvent encore espérer être titrés.

L’Antwerp a son sort entre les mains et sera le champion de Belgique s’il bat Genk. L’Union Saint-Gilloise sera championne si elle réalise un meilleur résultat que l’Antwerp ce soir, et Genk doit battre l’Antwerp et espérer un faux-pas de l’Union contre Bruges. Une soirée remplie de suspense pour désigner un seul et unique champion de Belgique.

Et pour vous, qui parviendra à tirer son épingle du jeu ? À vos votes !