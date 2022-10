Sondage à Crisnée: éclairage nocturne des routes et bâtiments publics, stop ou encore ?

La commune de Crisnée est bien sûr, elle aussi, confrontée à la flambée du prix de l'électricité. Via un sondage en ligne, elle a décidé de demander à ses habitants de donner leur avis sur l'éclairage nocturne des routes et des bâtiments publics.

Etes-vous favorable à l'extinction de l'éclairage public des voiries communales de minuit à cinq heures du matin? Etes-vous favorable à la suppression de l'éclairage extérieur des bâtiments publics durant cette même tranche horaire ? Ce sont les principales questions de ce sondage en ligne.

A Crisnée, malgré le passage au led, le coût de l'éclairage public pèse toujours sur les finances communales: "La facture s'élève à environ 35 mille euros par an", précise Yakhlef El Mokhtari, échevin de l'énergie à Crisnée. "La réduction de la durée de l'éclairage pourrait nous faire économiser un tiers de ce montant"

Mais Crisnée n'a pas les coudées franches pour "couper le Teco" car les réseaux sont interconnectés et l'éclairage ne s'arrête pas aux limites de la commune. "Les cabines basse et haute tension sont parfois partagées par plusieurs communes et donc il va falloir se concerter avec les localités limitrophes", confirme Yakhlef El Mokhtari. Le gestionnaire de réseaux Resa a d'ailleurs demandé à toutes les communes de l'arrondissement de Huy-Waremme de se positionner sur la question.

En tout cas, à Crisnée, si le taux de participation à ce questionnaire est élevé, la commune promet de tenir compte des résultats du sondage lors du vote au conseil communal de mercredi prochain, lorsqu'il faudra dire stop ou encore.

Ce sondage en ligne est disponible sur la page Facebook de Crisnée et le sera d'ici peu sur le site officiel de la commune.