Sondage 100% sport : votez pour vos coups de coeur de la saison cycliste

Et le meilleur cycliste de la saison est...

Tadej Pogacar ? Et pourquoi pas ! Le slovène a marqué les esprits en remportant le Tour de Lombardie pour la troisième fois consécutive. Un monument qui s'ajoute à ses victoires sur le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne. Pogacar s'était également illustré sur les routes de Paris-Nice en inscrivant son nom au palmarès et en remportant 2 étapes du dernier Tour de France qu'il a terminé à la 2ème place derrière Jonas Vingegaard. Au-delà de son succès sur la Grande Boucle, le danois y a également décroché 3 victoires d'étapes et a largement contribué au succès de Sepp Kuss sur le Tour d'Espagne. Et si pour vous, le coureur de l'année était Primoz Roglic ? Tirreno-Adriatico, Tour de Catalogne et bien sûr, le Tour d'Italie sans oublier une 3ème place finale sur la Vuelta, les performances du slovène ne sont pas passées inaperçues. Que dire de celles de Remco Evenepoel ? Même s'il n'a pas réussi son pari d'accrocher la Vuelta et le Tour d'Italie, sa saison reste néanmoins une réussite ! 2 victoires sur le Tour d'Italie, 3 sur la Vuelta sans oublier son titre de meilleur grimpeur, Remco est également devenu champion du monde du contre-la-montre et champion de Belgique sur route. Une saison auréolée de 13 victoires en 67 jours de course.