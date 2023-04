Son premier titre avec City, Belgique-Brésil, sa blessure contre le Real : Kompany revient sur les moments forts de sa carrière

Parmi ses pires souvenirs, un semble plus imprégné que les autres dans la mémoire de Vinnie. Alors qu’ils affrontent le Wigan Athletic d’un certain Roberto Martinez en finale de FA Cup en 2013, les Mancuniens semblent promis au titre. Nonante minutes plus tard, la finalité est pourtant bien différente. "Cette défaite restera comme mon pire moment sur les terrains. Bien plus que la défaite face à la France à la Coupe du monde 2018. Quand tu joues la France, c’est du 50-50 mais quand tu joues Wigan, tu dois repartir avec le trophée" sourit le Belge.

Pour un joueur qui a multiplié les allers-retours vers l’infirmerie, il était évidemment inévitable de ne pas parler d’un moment décevant. "Je n’oublierai pas ma blessure contre le Real Madrid en demi-finales de la Ligue des Champions. C’est ce qui me fait manquer l’Euro 2016 ensuite. Mais bon ça m’a rendu plus fort" conclut le défenseur.

Car oui, Vincent Kompany c’est aussi ça sa carrière. Un optimisme à toute épreuve.