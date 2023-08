Son Lux célèbre les 10 ans de son album culte "Lanterns" avec un album de remix époustouflant

Depuis plus de 10 ans, Son Lux fonctionne comme une sorte de cuisine expérimentale sonore et sont à la musique ce que Thierry Marx est à la cuisine moléculaire. En studio et sur scène, le trio s'efforce de remettre en question les hypothèses profondément ancrées quant à la façon de composer de la musique. Une musique qu'ils déconstruisent à un niveau moléculaire avant de l'assembler sous une nouvelle forme.

Aujourd'hui, les chimistes de Son Lux multiplient les projets, sur scène mais aussi en composant pour la danse, le théâtre et le cinéma. Durant le confinement, le groupe a sorti un triptyque d'albums sous le nom de code Tomorrows. Plus récemment, la bande de Ryan Lott a été nominée aux Oscars pour la sublime bande-son du non moins sublime "Everything Everywhere All at Once".