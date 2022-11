"Son Corps", le nouveau clip de Ferdi issu de son EP "Val Duchesse"

Ferdi est un artiste bruxellois originaire du nord de la France. Après avoir obtenu son prix de conservatoire à Douai, le jeune producteur et saxophoniste intègre celui de Bruxelles en Jazz où il passera 5 années.

Sa carrière sur la scène urbaine commence avec le rappeur belge Peet, et très vite, il collabore avec d’autres artistes tels que le pianiste Sofiane Pamart, le roi de la funk Dabeull ou encore Ichon, mais également son ami Béesau.

Cette rencontre marquera d’ailleurs une étape importante dans le développement du projet de Ferdi, qui après avoir sorti deux featurings sur le dernier album du trompettiste, décide de se lancer et de sortir un premier projet solo, Val Duchesse.

Val Duchesse, c’est un EP composé de 5 titres avec des influences à la frontière du jazz, du hip hop, du RnB et de la néo-soul. Un projet 100% instrumental dans lequel on retrouve d’ailleurs Béesau à la trompette sur un titre.

La musique de ce projet étant cinématographique, Ferdi décide de mettre en image l’entièreté de l’album pour illustrer au mieux son univers. Après une semaine de tournage sur la Côte d’Azur, son ami réalisateur Virgil Hombach et lui-même finissent de tourner tous les titres dans une ambiance vintage, entre les années 70 et aujourd’hui. A l’image de son EP, moderne et intemporel.

Le premier morceau de cet EP, Son Corps, est une ballade romantique, langoureuse et planante. Autour d’une harmonie puissante, Ferdi y interprète un thème fort, sur une production oscillant entre RnB et nu-soul.