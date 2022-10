Son accès restera étendu en 2023 : avez-vous vérifié si vous avez droit au tarif social pour l’énergie ?

Philippe Defeyt a comparé les coûts de l’énergie pour un foyer namurois, selon qu’il soit bénéficiaire ou non du tarif social. D’après ses calculs, un foyer namurois qui consomme 15.000 kWh de gaz économiserait en moyenne 139,10 euros par mois et 1669,25 euros par an grâce au tarif social. Et si le ménage consomme 2500 kWh d’électricité, il économiserait 42,98 euros par mois et 515,72 euros par an. Soit une économie globale de plus de 2000 euros.

Notons que le tarif social risque fortement d’augmenter à l’avenir. "Le tarif social est calculé sur base du tarif le moins cher du marché, avec une augmentation plafonnée. Le cumul de ces règles, avec la baisse de la TVA, fait qu’aujourd’hui le tarif social est moins élevé qu’en 2010", note Philippe Defeyt. "Mais l’implication de ces règles fait que le tarif social va fortement augmenter dans les cinq trimestres qui viennent", conclut l’expert.