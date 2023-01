Somnologue : un métier pour dormir sur nos deux oreilles

Imaginer le coût sociétal et économique du manque de sommeil revient à cerner combien tout ce qui pourra y remédier a de l’avenir, en ce compris financier.

Et la Sleep Tech, ou technologie du sommeil, qui pèsera cette année 120 milliards de dollars, comprend justement des gadgets innovants pour nous endormir avec de la lumière, du son, ou ces fameux bruits blancs.

Mais aussi, des masques de sommeil, des coussins intelligents qui régulent la chaleur et l’humidité et mon préféré : une boule de mousse, de la taille d’une peluche, qui simule la chaleur, les mouvements et les bruits de la respiration, donnant l’impression d’une présence, sans les désagréments d’une vraie personne ronflant à ses côtés.

De quoi clairement, donner de l’espoir à celles et ceux qui souffrent, à condition de consulter d’abord - les somnologues, les vrais – avant d’espérer mieux piquer du nez en plongeant son bec dans les promesses coûteuses de la Sleep Tech.