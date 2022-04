Sommets : plongée exceptionnelle dans les coulisses des négociations européennes

Vous suivez depuis longtemps l’actualité européenne, qu’est-ce qui vous a donné l’envie de raconter les coulisses de deux sommets ?

Le Conseil européen, c’est le coeur du pouvoir européen. Les enjeux sont colossaux et les discussions confidentielles. La salle du Conseil européen, c’est une cage aux fauves avec des portes fermées à double tour. Vingt-sept numéros un dans leur pays qui doivent trouver des accords à l’unanimité. Voilà pourquoi nous rêvions depuis des années de savoir comment ça se passe à l’intérieur. Et puis nous voulions essayer de raconter l’Europe différemment car on entend souvent que les affaires européennes sont complexes et ennuyeuses... Nous étions convaincus que l’Europe comportait tous les ingrédients pour raconter des histoires palpitantes : des personnages forts, des dossiers sensibles, des stratégies, des alliances, des trahisons, des rebondissements...

On suit ces deux épisodes comme une série à suspens, était-ce pour vous une façon d’intéresser les gens à la politique européenne ?

On a voulu sortir du mode de narration classique des affaires européennes. On s’est inspiré de l’univers des séries politiques " The West Wing " et " Borgen " mais aussi du rythme de “F1 : Drive to survive”. Cette série documentaire de Netflix pénètre dans les coulisses de la Formule Un. Quel rapport avec la politique européenne ? Aucun, à première vue. Sauf que la F1 est un monde très fermé, ultra compétitif, compliqué à comprendre pour les non-initiés, où tout est quête de performance, stratégie et communication. Cette série a réussi le tour de force de captiver à la fois les aficionados et ceux qui n’y connaissent rien au sport automobile. On a donc essayé d’appliquer à la politique européenne certains codes d’un documentaire sportif, tout en maintenant la rigueur journalistique d’un documentaire politique.

Notre caméra est entrée là où il n’y en a pas d’habitude

On a rarement vu les coulisses d’un sommet de cette façon-là, comment expliquez-vous cet accès assez inédit ?

Lors d’un sommet, il faut franchir pas moins de neuf barrages de sécurité, dont certains tenus avec des blindés et des barrières de barbelés, pour arriver jusqu’à la salle du Conseil. Nous avons profité du renouvellement des dirigeants des institutions européennes en décembre 2019 pour tenter notre chance. En marge du tournage d’une émission que nous produisons pour France Télévisions et dans laquelle nous recevions Charles Michel, nous lui avons proposé cette série documentaire sur les coulisses des négociations européennes. Et à notre grande surprise, Charles Michel et son équipe ont dit “oui” ! C’est une opération de transparence assez inédite au sein des institutions européennes. Notre caméra est entrée là où il n’y en a pas d’habitude.

Comment Charles Michel et tous ces chefs d’Etats se sont-ils prêtés au jeu ? Avez-vous eu toute la liberté espérée ?

Nous avons même eu davantage d’accès que nous l’espérions au départ ! Généralement lorsque des responsables politiques acceptent d’être suivis, le caméraman peut filmer leurs déplacements dans les couloirs ou les ascenseurs, puis capter quelques images en tout début d’une réunion avant que la vraie discussion ne commence. Ensuite il faut sortir. Mais cette fois, nous avons pu rester et filmer les échanges. Comme ce rendez-vous à l’Elysée avec Emmanuel Macron à la veille de la négociation sur le climat. Nous avons obtenu cet accès à une condition : ne rien révéler sur le moment même pour ne pas perturber les négociations en cours. Certains passages que nous avons conservés au montage n’ont sans doute pas plu à Charles Michel, et c’est le jeu de la transparence, mais ses équipes et lui-même ont rapidement compris que l’on n’était ni dans l’hagiographie ni dans la dénonciation. Notre objectif, c’est de raconter l’histoire de négociations au sommet en suivant des personnages forts.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces mois de tournage ? Quel a été le moment le plus fort ?

L’un des moments forts du tournage, c’est évidemment l’ouverture du tout premier sommet de Charles Michel à la tête du Conseil européen. Vingt secondes, voilà le temps qu’il a fallu pour que Victor Orban, le redoutable premier ministre nationaliste hongrois, fasse un coup d’éclat et tente de déstabiliser le nouveau président qui venait tout juste de prendre la parole. Notre caméra était présente dans la salle à ce moment-là. Et quand vous captez un moment pareil, c’est très fort. Cette scène incroyable révèle bien la nature des rapports entre les chefs d’Etat et de gouvernement ...