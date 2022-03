Sommets à Bruxelles : périmètres de sécurité et perturbations.

A Bruxelles jeudi matin, le tunnel OTAN est actuellement fermé à la circulation dans les deux directions.

Les chefs d'État et de gouvernement des trente pays de l'Otan tiennent jeudi à Bruxelles un sommet extraordinaire, entièrement dédié à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le président américain Joe Biden, arrivé à Bruxelles mercredi soir, participe aussi à cette réunion. Celle-ci, de même qu'un sommet européen couplé à une réunion du G7 au plus haut niveau, auxquels le président américain se joindra par ailleurs, sont à même de perturber la mobilité à Bruxelles.

Autres perturbations:

Ces jeudi et vendredi, des embarras de circulation sont à prévoir dans Bruxelles. Nous vous conseillons d'utiliser les transports en commun ou d'autres moyens de déplacement.

Autour du site de l'Otan, l'A201/avenue Léopold III sera fermée entre le Ring 0 et l'intersection avec l'avenue Bordet.

Autour de l'ambassade américaine, la rue Ducale et la voie latérale du Boulevard du Régent entre la rue de la Loi et la rue Lambermont resteront fermées.

Du côté du quartier européen, le périmètre habituel mis en place lors d'un sommet européen.

Des fermetures temporaires de la circulation sont également possibles sur certains axes, notamment le R0, l'E40, le complexe Reyers, la rue de la Loi, la rue Belliard, le boulevard de Waterloo, l'avenue de la Toison d'Or et la petite ceinture en surface.

Certaines lignes de bus et de trams seront déviées et certaines entrées des stations de métro Schuman et Arts-Loi seront fermées.