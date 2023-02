Sommet UE-Ukraine à Kiev : "Il y a encore des montagnes à franchir avant qu’on puisse imaginer que les négociations d’adhésion commencent"

Dans le rapport de la Cour des comptes européenne du 23 septembre 2021, l’Union européenne non plus n’est pas épargnée. Elle est accusée de ne pas avoir réussi à élaborer de stratégie pour lutter contre la grande corruption et d’avoir englouti des fonds européens sans engranger de résultats. Bref, un très très mauvais bulletin dont les notes doivent être améliorées.

"La dernière chose que Charles Michel et Ursula von der Leyen voudraient en ayant fait le déplacement à Kiev, c’est d’avoir un second rapport de ce niveau qui met en cause l’Union européenne", commente Laetitia Speschinksy.