Sommet sur l’éolien offshore : les pays partenaires veulent exploiter au maximum le potentiel venteux de la mer du Nord

Une cinquantaine de manifestants, pour la plupart Français, se sont rassemblés lundi à Ostende pour un "accueil" contestataire au président français Emmanuel Macron.

Sous des drapeaux du parti français NPA (Nouveau Parti anticapitaliste) et de l'Offensive - un collectif citoyen lillois -, les manifestants se sont regroupés vers 16h00, peu avant l'arrivée prévue du chef de l'État français, sur un pont menant au port, où se tient le sommet à bonne distance.

"On est là, on est là, même si Macron ne veut pas", ont notamment entonné les manifestants, dont plusieurs en tapant sur des casseroles et de petites poêles, devant une rangée de barbelés et une vingtaine de policiers bloquant l'accès au pont. "La retraite à 60 ans on se battra pour la garder", ont-ils aussi scandé.

"On voulait réserver un comité de non-accueil à Emmanuel Macron. Plusieurs camarades ont été arrêtés sur la route, plusieurs ont été contrôlés, se sont vu confisquer leurs casseroles, et on leur a demandé de venir exclusivement ici", a expliqué à l'AFP Anne, militante de 37 ans et porte-parole de l'Offensive, qui n'a pas souhaité donner son nom. "Mais on reste là, on va faire entendre à Macron qu'on ne lâchera pas, que sa réforme (des retraites) et sa politique on n'en veut pas", a ajouté la militante, venue comme la plupart des manifestants de Lille, à 90 km d'Ostende.