Sommet sur l'éolien offshore en mer du Nord : Macron, Scholz, von der Leyen et Cie attendus à Ostende ce lundi

Un sommet réunit vers 15h30 ce lundi à Ostende neuf pays d'Europe pour sceller leur ambition commune de décupler leurs capacités d'éoliennes en mer du Nord. Il s'agit du deuxième sommet du genre, après celui à Esbjerg, au Danemark, au mois de mai de l'an dernier.

Les dirigeants de sept pays de l'Union européenne (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Irlande, Danemark et Luxembourg - un pays "virtuellement côtier" candidat au financement de projets en mer du Nord), de la Norvège et du Royaume-Uni sont attendus ainsi que la présidente de la Commission européenne et la commissaire européenne à l’Énergie.

Objectif : mettre sur pied des plans de développement de l’éolien en mer du Nord pour atteindre une production globale de 300 gigawatts à l'horizon 2050.

Pour le moment, si le Royaume-Uni compte 14 GW d'éolien en mer et l'Allemagne 8 GW, les capacités du Danemark, de la Belgique et des Pays-Bas s'établissent entre 2 et 3 GW, et celles en France et Norvège à environ 0,5 seulement.