Sommet sur l’éolien offshore en mer du Nord : les pays partenaires signent la "déclaration d'Ostende"

Les objectifs visés s'avèrent très ambitieux: si le Royaume-Uni compte déjà 14 GW d'éolien en mer et l'Allemagne 8 GW, les capacités du Danemark, de la Belgique et des Pays-Bas s'établissent entre 2 et 3 GW, et celles en France et Norvège à environ 0,5 seulement.

Dans la déclaration, la France vise au moins 2,1 GW d'ici 2030, et "entre 4,6 et 17 GW" d'ici 2050 en mer du Nord et dans la Manche. Paris a précédemment annoncé viser 40 GW d'éolien offshore sur l'ensemble des côtes françaises en 2050.

Pour concrétiser cette accélération, le président français Emmanuel Macron a appelé à Ostende à "sécuriser toute la filière industrielle".

"Nous voulons une industrie européenne pour produire" éoliennes et infrastructures, "et ne pas répliquer les erreurs que nous avons pu faire" dans le passé en important massivement composants et matériaux pour le déploiement du photovoltaïque, a-t-il insisté.

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a appelé à "sécuriser les approvisionnements" en matériaux critiques (terres rares notamment) pour lesquels l'Europe reste fortement dépendante des importations, notamment de Chine.

Le Luxembourg, sans façade maritime, veut contribuer aux financements. "J'apporte des sous et je récupère un peu d'énergie", s'est amusé son Premier ministre Xavier Bettel.