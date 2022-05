Sommet européen : optimisme prudent autour de l'embargo pétrolier au sommet des 27

Une proposition qui circule prévoit une telle exemption pour 18 mois (à partir de fin 2022), mais accompagnée d'un "mécanisme de contrôle" via lequel la Commission évaluerait en permanence si l'exemption reste bien nécessaire au regard de la sécurité d'approvisionnement des trois pays concernés.

Plusieurs parties le soulignent: même en maintenant une partie de Droujba active jusqu'à mi-2024, la plus grande partie du flux actuel de brut russe vers l'UE serait couverte par l'embargo européen (environ 90%), si l'on table sur l'engagement ferme de l'Allemagne et de la Pologne de se défaire de toute manière, rapidement, de leur approvisionnement via la branche nord de ce même pipeline.

Côté belge, tout comme côté néerlandais, deux pays ouverts sur la mer, on s'inquiète avant tout du maintien d'une position concurrentielle favorable pour les ports d'Anvers et de Rotterdam, leurs raffineries et leur industrie pétrochimique. On y craint une concurrence inéquitable depuis l'Allemagne, si cette dernière maintenait un approvisionnement par oléoduc de Russie.