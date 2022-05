Sommet européen : les points clés de l'accord des 27 pour un embargo partiel sur le pétrole russe

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont accordés lundi soir à Bruxelles sur une interdiction des importations de pétrole russe dans l'UE qui couvrirait plus de deux tiers de celles-ci, avec une exception temporaire pour le brut fourni par oléoduc, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel. Grâce à un engagement confirmé par l'Allemagne et la Pologne, l'embargo effectif devrait toutefois monter jusqu'à 90% d'ici la fin de l'année.

Attendu depuis trois semaines et demie, cet accord, sur lequel peu de dirigeants pariaient avant la réunion, "coupe une source importante de financement de la machine de guerre russe et met un maximum de pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre", a commenté le Belge sur Twitter.