Sommet européen : le tunnel Reyers fermé depuis 7h ce matin

Conséquences sur le trafic

A 8h, il y a des files sur l'E40 depuis Evere jusqu'à Reyers vers le centre. Il y a également du retard de +- 20 min sur les différents axes (E40, E19, E411) vers le ring de Bruxelles. Nous vous conseillons de privilégier les transports en commun.

Le tunnel Reyers-Centre est fermé à la circulation à partir de 07h ce jeudi.

Un périmètre de sécurité est prévu dès 8h ce 9 février autour du rond point Schuman.

Ce périmètre englobe le rond-point Schuman, la rue Froissart et la rue de la Loi (entre Schuman et Résidence Palace).

Certaines artères seront aussi placées en circulation locale :

Rue Archimède entre la rue Stevin et le rond-point Schuman

Avenue de Cortenbergh, entre la rue Stevin et le rond-point Schuman (accès limité lors des passages des escortes – accès autorisé uniquement via l’avenue de la Joyeuse Entrée)

Rue de la Loi, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman

Avenue d’Auderghem, entre la rue Belliard et le rond-point Schuman

rue Breydel

Notez que le stationnement en surface est strictement interdit dans le périmètre de sécurité, mais aussi dans les rues où seule la circulation locale est permise, sur les trajets empruntés par les délégations, sur la chaussée d’Etterbeek, entre la rue Belliard et la rue Van Maerlant, rue Van Maerlant et rue Belliard entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem. Cette interdiction vaut pour tous les véhicules (voitures évidemment mais aussi motos, vélos, trottinettes etc).