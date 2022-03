Sommet européen : la situation actuelle "va au-delà d’un simple conflit entre deux pays membres des Nations Unies"

Ce sommet européen est par ailleurs historique de par sa rapidité de mise en place, explique le diplomate. "L’Europe n’a pas été conçue pour faire face à des crises et il y en a eu trois successives. Celle des subprimes en 2008, celle du Covid et celle à laquelle on assiste maintenant. Ce qui est frappant, c’est de voir que c'est chaque fois un choc extérieur qui a fait avancer l’Europe et qu’à chaque fois on est allé plus vite."

Il ajoute : "Le temps que l’on a mis à régler le problème de la crise des subprimes a été beaucoup plus long que celui que l’on a mis à gérer le Covid [...] et ici la réponse a été immédiate. Il y a une amélioration, on peut dire que l’Union a gagné du galon."