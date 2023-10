Sommet européen de Grenade : Alexander De Croo doute de la possibilité d’un grand élargissement pour 2030

Le Premier ministre belge Alexander De Croo doute de la possibilité d’un grand élargissement de l’Union européenne à l’horizon 2030. "Ce n’est vraiment pas évident", a-t-il dit à son arrivée au sommet européen informel de Grenade (Espagne).

Les chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres de l’Union se retrouvent ce vendredi pour envisager l’avenir de l’UE, sur des questions telles que la défense et la sécurité, l’autonomie stratégique ou la compétitivité. Mais la perspective d’adhésion à l’Union de plusieurs pays des Balkans occidentaux et de l’Ukraine figure aussi parmi les sujets de la réunion. Fin août, le président du Conseil européen Charles Michel a évoqué l’horizon 2030 pour mettre l’Union et les États candidats en ordre de marche. "Ce n’est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de travail à effectuer, tant de leur côtés que du nôtre. Dire maintenant que nous aurons réglé cela d’ici quelques années, j’ai vraiment de gros doutes", selon le chef du gouvernement belge.

Les pays candidats doivent répondre à de multiples critères en termes de démocratie et d’État de droit, d’alignement sur les législations de l’Union ou de stabilité économique pour le marché unique. "Il n’y a pas de raccourci possible. Les critères sont clairs et il y a encore beaucoup de travail avant que ces pays ne se mettent à niveau", a ajouté M. De Croo.

Pour l’Union, la seule adhésion de l’Ukraine bouleverserait le cadre budgétaire, notamment sur la répartition des subventions agricoles et des fonds de convergence économique. La formation des décisions devra aussi être adaptée, rappelle Alexander De Croo, car "ce n’est déjà pas simple à 27". "L’élargissement peut constituer un avantage économique et sécuritaire tant pour nous que pour les pays adhérents, mais nous ne pouvons pas faire cela sans préparation, et aujourd’hui ni eux ni nous ne sommes prêts", a conclu Alexander De Croo.