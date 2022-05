Sommet européen : Charles Michel mise sur un accord politique pour un embargo partiel sur le pétrole russe

Certains États très dépendants du gaz russe

Plusieurs États membres n'ayant pas d'accès à la mer, en premier lieu la Hongrie, mais aussi la Tchéquie ou la Slovaquie, dépendent presque entièrement du pétrole russe acheminé par l'oléoduc Droujba, et décrocheraient une exemption pour ce pipeline. D'autres pays, prêts à les aider, n'en redoutent pas moins des déséquilibres de marché. Il faudrait alors veiller à les résoudre via "compensation" et "rééquilibrage", a averti lundi matin le Premier ministre belge Alexander De Croo.

C'est que le pipeline Droujba se sépare en plusieurs branches et alimente aussi l'Allemagne et la Pologne (branche nord). "On dit que l'on veut un boycott sur le pétrole que l'on peut supporter, mais on ne peut pas non plus faire un boycott qui en réalité ne concerne que la moitié de l'Europe", selon Alexander De Croo.

À bonne source, on indiquait en milieu de journée que la Pologne et l'Allemagne auraient fourni des garanties selon lesquelles elles couperaient aussi toute importation de pétrole russe par l'oléoduc Droujba d'ici la fin de l'année.