Sommet européen : António Guterres compte sur le "leadership" de l'Union européenne pour faire face aux défis mondiaux

Le secrétaire général des Nations Unies (ONU), António Guterres, a souligné à quel point il comptait sur le "leadership" de l'Union européenne (UE) pour faire face aux défis mondiaux, jeudi à son arrivée à Bruxelles pour un déjeuner de travail avec les Vingt-sept, préalable au sommet européen de printemps.

"Nous nous trouvons à un moment crucial. Dans de nombreux pays en développement, il y a une combinaison de facteurs qui mènent à une situation dramatique, une 'tempête parfaite'", a alerté le Portugais, aux côtés du président du Conseil Charles Michel.

"Plutôt que d'avancer, on recule (sur les objectifs de développement durable, NDLR), avec plus de famine, plus de pauvreté, moins d'éducation et de soins de santé dans de nombreuses parties du monde. Et il est clair que notre système financier international n'est pas adapté pour faire face à un tel challenge", a-t-il constaté.

"On compte sur l'Union pour mener les transformations nécessaires pour que l'on soit capable de se remettre sur la voie" des objectifs de développement durable, a ajouté António Guterres.