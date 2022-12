Sommet européen : Alexander De Croo préoccupé par la concurrence intra européenne

Le Premier ministre belge Alexander De Croo s’est montré préoccupé, à son arrivée jeudi au sommet européen sur "l’économie et l’énergie", par la concurrence que livrent certains États membres de l’UE disposant de fortes ressources, face à un réel risque de désindustrialisation de l’Europe, aggravé par les subventions américaines.

"Il y a un risque de désindustrialisation de l’UE, dont l’impact pourrait être important pour notre pays aussi. Or il semble que des pays européens jouent aujourd’hui un peu chacun pour soi, à un jeu de celui qui a les poches les plus profondes", a affirmé le Belge.

Ces pays de l’UE se livrent à une "course aux subsides", selon les termes d’un diplomate, pour protéger leur industrie, alors que la récession se profile cet hiver en raison de l’inflation poussée par la flambée des prix de l’énergie, et qu’un nombre important d’entreprises grandes consommatrices d’énergie "envisagent maintenant de délocaliser leurs activités en dehors de l’UE", selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Certains pays peuvent penser qu’ils ont des poches profondes, mais dans quelques mois, nous arriverons tous au bout des réserves", selon M. De Croo, qui appelle à ne pas mettre en danger le marché unique. "Pendant la période covid, on a compris qu’on était plus forts unis à 27, il est temps de le faire aussi sur l’énergie, avec une intervention sur le marché du gaz. Les ministres de l’Énergie ont déjà fait du bon boulot, on doit leur donner un dernier coup de pouce pour aboutir", a exhorté le Belge, en vue d’une nouvelle réunion de ces ministres lundi.