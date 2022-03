Sommet européen à Versailles : pour Charles Michel, "l’Ukraine fait partie de la famille européenne"

Le sommet, qui s’est terminé peu avant 03h00 dans la nuit vendredi, a permis un "débat très intense pour affirmer la détermination de continuer à travailler sur les sanctions", frappant la Russie en représailles à l’invasion de son voisin ukrainien, a encore déclaré Charles Michel.

Les dirigeants dans leur déclaration se disent "déterminés à renforcer davantage leur pression sur la Russie et le Bélarus". "Nous avons adopté des sanctions significatives et sommes prêts à agir rapidement avec des sanctions supplémentaires", annoncent-ils encore.

L’aspect humanitaire fait aussi l’objet d’un paragraphe dans cette déclaration, assurant que l’UE et ses pays membres feront preuve de solidarité et fourniront "un soutien humanitaire, médical et financier à tous les réfugiés et pays les accueillant".

Les 27 plaident aussi pour que la Russie garantisse un accès humanitaire sûr et sans frein à toutes les victimes et personnes déplacées en Ukraine, et un passage sécurisé pour les civils souhaitant quitter le pays.

Les chefs d’Etat et de gouvernement se retrouveront à nouveau vendredi à 10h00 à Versailles pour poursuivre leurs discussions, a précisé le porte-parole de Charles Michel, Barend Leyts sur Twitter.