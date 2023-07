Sommet Europe - Amérique latine : l'interminable accord Mercosur

C’est dans un climat particulier, emprunt de quelques contrariétés que le sommet se tient ce lundi. Malgré les dissentiments, de bonnes volontés sont sur la table.

Le président Lula a réitéré son engagement d’atteindre "zéro déforestation" d’ici la fin de 2030. Il a aussi touché un mot sur la question du climat et sur la nécessité de conserver la forêt amazonienne et ses habitants.

Côté européen, la stratégie "Global Gateway" et ses 45 milliards d’euros d’investissement dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont été rappelés par Ursula Von der Leyen. "Plus de 135 projets sont déjà en cours, allant de l’hydrogène d’origine renouvelable aux matières premières critiques, en passant par le développement du réseau de câbles de données haute performance ou la production des vaccins à ARN messager les plus avancés", a précisé la présidente de la Commission européenne.

Si le sommet en cours au Conseil européen n’aboutira pas sur la signature de l’accord de libre – échange avec le Mercosur, une ratification de celui-ci, "le plus tôt possible," est souhaitée par la présidente allemande.