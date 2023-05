Sommet de la ligue arabe : Bachar al-Assad sous le feu des projecteurs à Jeddah, Volodymyr Zelensky en invité surprise

Le président ukrainien Volodomyr Zelensky est arrivé vendredi en Arabie saoudite pour participer au sommet arabe, volant la vedette au dirigeant syrien, Bachar al-Assad, allié de Moscou, qui fait son grand retour sur la scène diplomatique arabe.

"Je prendrai la parole au sommet de la Ligue arabe. Je rencontrerai le prince héritier (saoudien) Mohammed ben Salmane et j'aurai d'autres entretiens bilatéraux", a indiqué sur son compte Telegram Volodymyr Zelensky, dont c'est la première visite au Moyen-Orient depuis le début de l'invasion russe. Le président ukrainien a été invité par l'Arabie saoudite et non par la Ligue arabe, a affirmé à l'AFP une source de l'organisation panarabe. Les responsables saoudiens n'ont pas immédiatement réagi. L'escale du président ukrainien à Jeddah, ville côtière sur la mer rouge, devrait lui donner l'occasion de s'adresser aux dirigeants d'une région beaucoup moins unie dans son soutien à l'Ukraine que ses alliés européens et américains.