Sommet de La Havane : début du G77 + Chine ou la "voix du Sud global"

La rencontre de La Havane abordera notamment les "objectifs actuels de développement : le rôle de la science, de la technologie et de l’innovation". "Je m’attacherai à remettre sur les rails l’Agenda 2030", les objectifs définis par les Nations Unies pour lutter contre la pauvreté et le changement climatique, "à mettre la science et la technologie au service du bien et à faire en sorte que le multilatéralisme profite à tous les pays", a ajouté le chef de l’ONU. "Le G77 est la voix du Sud global, le plus grand groupe de pays sur la scène internationale", a-t-il souligné.

Depuis le début de l’année, Miguel Diaz-Canel a représenté le "G77 + Chine" dans plusieurs rencontres internationales, notamment en juin au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial puis en juillet au sommet entre l’Union européenne et la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) à Bruxelles.