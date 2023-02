"Je suis profondément préoccupé par la montée de la violence des groupes armés observée récemment dans l’est de la République démocratique du Congo et par la progression des groupes terroristes au Sahel et ailleurs". "Le terrorisme et l’insécurité s’aggravent et les conflits sont plus nombreux", s’est inquiété samedi le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, s’exprimant face à l’assemblée de l’Union africaine (UA).