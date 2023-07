Sommet de l’Otan : quels sont les enjeux du sommet de Vilnius ?

Finalement, en juin dernier, la Suède consentait à extrader un ressortissant turc partisan du PKK. Pourtant, Recep Tayyip Edorgan ne s’en est pas totalement satisfait. Désormais, il exige de l’Union Européenne qu’elle ouvre la voie à une adhésion turque dans l’UE.

Ankara choisit de mener une politique étrangère pragmatique pour combler ses intérêts nationaux sur la scène internationale. "Recep Tayyip Erdogan est en position de force", analyse Estelle Hoorickx au regard d’une récente élection dont il sort grand vainqueur et de son rôle de médiateur entre l’Ukraine et la Russie, notamment sur le dossier de l’exportation des céréales.

La position de la Turquie sur la Suède était "le grand suspense du sommet", selon la chercheuse. Finalement, le président turc n’a pas attendu son début officiel pour permettre à la Suède d’avancer un peu plus vers une adhésion dans l’Otan.

Mieux travailler ensemble

Les 31 otaniens ont ouvert les vannes budgétaires en matière de Défense depuis le retour de la guerre en Europe. Alors l’Otan ose voir les choses en grand. Pour preuve, l’exercice "Air Defender 23" en juin dernier. Quelque 250 aéronefs militaires de 25 pays membres s’entraînaient, ensemble, à défendre le territoire de l’Alliance. L’un des enjeux, ici, c’est l’interopérabilité, "c’est le fait de pouvoir travailler ensemble sur le terrain", définit Estelle Hoorickx.

Toutefois, il n’est pas facile de jouer dans le même orchestre quand nos violons ne sont pas accordés. Aujourd’hui, le pire ennemi de l’interopérabilité, ce sont les munitions. "Pour pouvoir travailler ensemble il faut avoir des équipements et des munitions qui soient compatibles avec les autres. Ces dernières années, on s’est rendu compte que les pays de l’Alliance avaient tendance à investir dans tel ou tel matériel, plutôt européen ou plutôt américain et donc il y a cette volonté de plus d’homogénéité dans les achats militaires", analyse l’experte.

Les nations ayant des objectifs stratégiques et économiques bien différents, la question est plus complexe qu’il n’y paraît et devrait faire l’objet de discussions à Vilnius. L’harmonie sur le terrain se jouera aussi dans les usines, alors "investir et réinvestir dans les industries de la Défense de la manière la plus concertée possible est donc une question cruciale".

Dans la pratique, finalement, la capacité à s’entendre sera mise à l’épreuve à travers le projet émis lors du dernier sommet de l’Otan à Madrid en juin 2022 : la force de réaction rapide. Une force qui doit être mobile, rapidement, et qui devra réunir une armée de 300.000 personnes alors qu’elle n’en compte que 40.000 aujourd’hui. "Le chemin sera encore long parce qu’on n’a pas les mêmes discours et les mêmes intérêts. La France, par exemple, insiste sur l’importance d’une souveraineté européenne alors que d’autres pays européens sont plus tournés vers du matériel américain", prédit Estelle Hoorickx.

La main au portefeuille

Les investissements à venir pour consolider l’interopérabilité et garantir la mobilité des armées sont colossaux. Dans l’Otan, la participation à l’effort commun se compare au Produit Intérieur Brut (PIB) depuis 2014, depuis que la Russie a annexé la Crimée. L’objectif fixé à l’époque était d’atteindre 2% du PIB de chaque Etat en matière de dépenses dans la Défense.