Sommet de l’Otan : les États membres de l’Alliance atlantique augmentent leurs budgets militaires

On se souvient de la polémique autour des dépenses militaires déclenchée par Donald Trump en 2017. A ses yeux, l’Europe profitait, au travers de l’OTAN, de l’armée américaine pour assurer sa propre défense. Et, quand on observe le graphique ci-dessus, la thèse en question est, en partie au moins, documentée. Un bon tiers seulement des membres de l’organisation satisfait au fameux prescrit des 2% du PIB consacré à la défense. La Belgique, en 2021, se situait dans le peloton de queue avec 1,12% du PIB, juste devant l’Espagne et le Luxembourg. Une situation qui va évoluer avec la toute récente adjonction d’un milliard d’euros supplémentaire au budget de la défense. Ce qui le haussera à 1,54%.