Sommet de l’Otan : la Russie et la Chine fustigent l’Otan de défendre son propre intérêt et ses" ambitions impériales"

Accusés par l’Otan de "déstabiliser l’ordre international", Moscou et Pékin ont fait front commun contre l’Alliance atlantique, dont le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement s’achève jeudi à Madrid.

"Les pays leaders de l’Otan souhaitent […] affirmer leur hégémonie, leurs ambitions impériales", a fustigé mercredi soir le président russe Vladimir Poutine lors d’un déplacement à Achkhabad, la capitale turkmène.

Défendre leurs propres intérêts

"L’appel à l’Ukraine à poursuivre les combats et à refuser les négociations ne fait que confirmer notre hypothèse que l’Ukraine et le bien du peuple ukrainien, ce n’est pas l’objectif de l’Occident et de l’Otan, mais un moyen de défendre leurs propres intérêts", a-t-il insisté.

Pékin a fait jeudi front commun avec Moscou contre l’Otan, alors que cette dernière a publié mercredi son nouveau "concept stratégique" présentant pour la première fois la Chine comme un "défi" pour ses "intérêts".

L’Otan "s’obstine […] à salir la politique étrangère chinoise", a accusé un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

La feuille de route stratégique de l’Otan, qui n’avait pas été révisée depuis 2010, présente par ailleurs la Russie comme "la menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés" et dénonce "le partenariat stratégique approfondi" entre Pékin et Moscou "et leurs tentatives mutuelles pour déstabiliser l’ordre international".