Sommet de l'Otan : la France va livrer des missiles longue portée "SCALP" à l'Ukraine, Berlin débloque 700 millions pour de nouvelles armes

L'Allemagne va livrer pour près de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires à l'Ukraine, a annoncé mardi le ministère allemand de la Défense.

Deuxième contributeur en matière d'aide militaire pour l'Ukraine après les Etats-Unis, l'Allemagne va notamment livrer deux lanceurs pour le système de défense antiaérienne Patriot, 40 véhicules blindés de combat d'infanterie de type Marder et 25 chars d'assaut Leopard 1 A5, 20.000 projectiles d'artillerie, selon un communiqué du ministère allemand de la Défense.

Également sur sa liste: des drones de reconnaissance et de défense, un système de drone tactique de reconnaissance et de guerre électronique Luna, des mines et des parties d'un hôpital de campagne.

"Je me réjouis que nous puissions aujourd'hui à Vilnius boucler un nouveau paquet (d'aide militaire) pour soutenir l'Ukraine dans son combat contre l'agression russe", a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, à l'occasion du sommet.

Ce paquet "répond aux priorités de l'Ukraine: défense aérienne, chars, artillerie" et "pèse près de 700 millions d'euros", a ajouté M. Pistorius.

Il s'agit pour l'essentiel de types d'armes que Berlin fournit déjà aux troupes ukrainiennes, engagées depuis début juin dans une contre-offensive contre les forces russes qui progresse lentement.

Le dernier paquet de livraison allemande d'armes à l'Ukraine remontait au 13 mai dernier. Juste avant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Allemagne, Berlin avait annoncé des livraisons d'armes pour 2,7 milliards d'euros.

L'Allemagne a longtemps été critiquée par Kiev et certains de ses partenaires européens, notamment à l'Est pour la timidité de son soutien militaire à l'Ukraine. Mais depuis plusieurs mois, Berlin a intensifié ses efforts en la matière: elle livre désormais notamment des munitions, des chars Leopard et de la défense anti-aérienne.

Elle a déjà fourni pour quelque 7,5 milliards d'euros d'assistance militaire à Kiev pour aider les forces armées ukrainiennes à repousser l'invasion russe, lancée le 24 février 2022, selon le think tank "Kiel Institut für Weltwirtschaft" (IfW).