Sommet de l'Otan : Joe Biden vante la solidité de la relation avec Londres, en amont de la rencontre

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak ont affiché la solidité des liens entre Londres et Washington lors d'une brève rencontre à Downing Street, à la veille d'un important sommet de l'Otan en Lituanie où sera évoqué le soutien à l'Ukraine.

Une quarantaine de minutes après son arrivée à la résidence du chef du gouvernement britannique, Joe Biden est reparti à bord de sa limousine blindée, "The Beast", avant de mettre le cap sur le château de Windsor, où il doit prendre le thé avec le roi Charles III.

Accueilli par Rishi Sunak sur le perron de Downing Street, avant de prendre le thé dans les jardins, Joe Biden a vanté la relation "solide comme le roc" qui unit les deux pays. "Je ne pourrais pas rencontrer un ami plus proche et un plus grand allié", a-t-il lancé.

Etats-Unis et Royaume-Uni sont "deux des alliés les plus fermes" au sein de l'Otan, a quant à lui vanté Rishi Sunak, dont c'était la sixième rencontre avec M. Biden. Cette visite intervient pourtant deux jours après la décision des Etats-Unis de livrer à l'Ukraine des armes à sous-munitions, controversées et interdites dans nombre de pays de l'Otan.

La brève étape de Joe Biden au Royaume-Uni intervient à la veille d'un sommet important de l'Otan à Vilnius en Lituanie, où l'Ukraine espère recevoir de nouvelles promesses de livraisons d'armes et une avancée concrète sur un processus d'adhésion à l'Alliance. Mais le président démocrate a douché les espoirs de Kiev sur ce point. "Je ne pense pas qu'elle soit prête à faire partie de l'Otan", a-t-il affirmé lors d'un entretien sur CNN. Après Londres et le sommet de l'Otan à Vilnius, mardi et mercredi, Joe Biden se rendra en Finlande pour une réunion avec des dirigeants des pays nordiques.