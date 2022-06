Sommet de l'OTAN : discussion probable entre Biden et Erdogan

Les États-Unis vont également faire "des annonces spécifiques" sur "de nouveaux engagements militaires sur terre, en mer et dans les airs à long terme" en Europe, en particulier dans l'est du continent, a dit Jake Sullivan.

Un "certain nombre de pays" de l'Alliance vont également "promettre d'augmenter leurs contributions en matière de défense sur le flanc oriental", a-t-il ajouté.

Joe Biden compte d'ailleurs expliquer dès mardi, lors de son entrevue avec le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, que les États-Unis vont augmenter à six contre quatre auparavant le nombre de destroyers américains sur la base navale de Rota, dans le sud du pays.

"À la fin de ce sommet il y aura un dispositif plus robuste, plus efficace, plus crédible (...) pour tenir compte d'une menace russe plus aiguë et plus grave, pas seulement à cause de ce qu'ils ont fait en Ukraine, mais aussi à cause de la manière dont ils ont changé leur positionnement vis-à-vis du Bélarus", a assuré le conseiller.