Sommet de l'Otan: Boris Johnson appelle les Alliés à augmenter leurs dépenses militaires

"Les 2% ont toujours été conçus comme un plancher, et non comme un plafond, et les alliés doivent continuer à se mobiliser en cette période de crise", doit-il ajouter. En raison de la guerre en Ukraine, l'Otan doit s'adapter à "des menaces nouvelles et plus fortes", explique le gouvernement britannique.

Boris Johnson arrive au sommet de l'Otan avec l'engagement de renforcer la présence militaire britannique en Estonie, pays balte frontalier de la Russie. Londres va également contribuer à la transformation annoncée par l'Otan de sa Force de réaction, qui va passer à plus de 300.000 hommes contre 40.000 actuellement.

Londres a apporté un soutien militaire massif à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, totalisant 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d'euros).