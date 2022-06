Sommet de l'Otan : Biden "remercie" Erdogan pour son feu vert à l'élargissement de l'Otan

Avant de partir pour Madrid, le président Erdogan avait souligné que le "sujet le plus important" entre Ankara et Washington était "celui des F-16", dont la force aérienne turque possède plus d'une centaine d'exemplaires vieillissants.

La Turquie souhaitait acquérir 40 appareils de la dernière version de cet avion de combat - le F-16V Viper ou Block 70 - et moderniser 79 autres pour les porter au même standard et remplacer ses F-4E Phantom.

L'achat de ces appareils nécessite toutefois que l'administration Biden obtienne l'accord du Congrès, qui y est opposé.