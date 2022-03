Sommet de l'Otan : Alexander De Croo annonce des investissements supplémentaires dans l'armée

"Aujourd'hui, à ce sommet, je vais annoncer des investissements supplémentaires (notamment en faveur de la Défense) au cours des trois prochaines années, afin d'être plus opérationnel", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo, à son arrivée au siège bruxellois de l'Otan pour un sommet des dirigeants alliés entièrement consacré à l'agression russe.

Il confirme ainsi implicitement les informations publiées par l'Echo selon lesquelles les principaux ministres se sont accordés mercredi pour investir plus dans la Défense d'ici à la fin de la législature, en plus des 10 milliards déjà prévus, afin de répondre aux demandes accrues de l'Otan.

Un milliard supplémentaire

Les nouveaux investissements visent à renforcer la défense belge d'ici 2030, notamment en développant une unité de cybersécurité au sein de l'armée, en reconstituant les stocks de carburant et de munitions, d'équipements et de fournitures militaires et en améliorant les systèmes de renseignement et de communication.

Les États membres de l'Otan sont censés contribuer aux dépenses de défense à hauteur de plus de 2% de leur PIB par an. La Belgique dépense actuellement 1,2% et ce chiffre passera à 1,54% avec les nouveaux investissements.

Le Premier ministre a rappelé que la Belgique était déjà présente dans deux pays d'Europe de l'Est proches de l'Ukraine et de la Russie, avec quatre chasseurs F-16 opérant depuis l'Estonie pour assurer la protection de l'espace aérien de l'Otan, alors que quelque 300 militaires belges ont été déployés en Roumanie dans le cadre de la force de réaction rapide alliée.

"Si on nous demande de faire plus, Nous montrerons notre solidarité", a-t-il souligné.

L'Otan n'est pas partie au conflit

L'Otan n'est pas partie au conflit dans la guerre menée par la Russie en Ukraine et cela restera le cas, a-t-il affirmé par ailleurs. "C'est un moment de solidarité avec le peuple ukrainien qui a montré une incroyable résilience face à un dirigeant russe (le président Vladimir Poutine) qui a perdu tout sens de la raison".

"Mais nous allons tout faire pour affaiblir la Russie. Les sanctions (décrétées par l'Occident) ont un fort impact", a-t-il ajouté.

M. De Croo a aussi appelé la Chine, un allié de Moscou, à se tenir à distance de la guerre menée par la Russie en Ukraine, tout en soulignant l'isolement de la Russie sur la scène internationale.

"Nous avons été très clairs dans nos messages à l'adresse de la Chine. Maintenez de la distance", a-t-il affirmé, en ajoutant que "pour l'instant" c'est le cas.