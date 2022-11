Sommet de Bali : le G20, qu’est-ce que c’est ? A quoi sert-il ?

Paul Martin et Larry Summers ont alors été chargés de décider qui intégrerait ou non le club des Vingt. "Les choix n’ont pas été faits parce que ces pays étaient nos amis ou pas, mais étaient strictement basés sur l’idée que c’étaient des économies parmi les plus importantes dans leur région respective", expliquait Paul Martin. Le Brésil et Argentine représenteront donc l’Amérique latine, l’Afrique du Sud et le Nigeria représenteront l’Afrique, l’Asie sera représentée par l’Inde, l’Indonésie et la Chine, le Moyen-Orient par la Turquie et l’Arabie saoudite et l’Europe par la Russie et l’Union européenne dans sa totalité. De quoi former un G21, réduit à 20 après le désistement du Nigeria.

Depuis, la présidence du groupe change chaque année. L’Allemagne a déjà présidé trois fois le G20, les Etats-Unis, l’Australie et la Chine deux fois. En 2022, c’est donc l’Indonésie qui dirige donc les discussions, lors du sommet qui débute à Bali ce mardi.