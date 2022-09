Sommes-nous véritablement en guerre ?

Personne ne souhaite constater cet état de quasi-guerre. Parce que cela changerait beaucoup de choses. Cela force tous – et chacun à faire de nouveaux efforts. Oui, des efforts (après le Covid, après le confinement, après l’explosion des prix), encore des efforts.

Evoquer cette guerre, pour la presse, c’est aussi esquisser les conséquences qui vont en découler. L’obligation pour les autorités d’aller à l’essentiel. Sauver les plus faibles. S’appuyer sur les plus solides pour fournir l’effort. Et rien n’indique d’ailleurs que la population ne soit pas prête à l’entendre.

Ce qui semble plutôt faire défaut – à en croire ces journaux - c’est le message politique reconnaissant officiellement cette situation.

Ce courage de dire, "bien malgré nous, nous sommes sur le sentier de la guerre, et il faut se préparer au pire…"

Alexander De Croo – oui – a alerté sur les difficiles hivers à venir, mais visiblement, ces collègues ne l’ont pas entendu,

Et c’est cela sans doute qui manque, la confirmation que nos élus ont saisi exactement la gravité du moment.

Entendre le président du conseil – Charles Michel – critiquer l’inaction de la Commission européenne. Entendre, Ecolo et le MR s’embrouiller. Entendre, de Flandre, la N-VA accusé l’Etat de faillite. Cela laisse une étrange impression. D’autant plus étrange quand d’autre dirigeant européen font eux preuve de plus de courage.

"Préparons-nous à ce que la Russie ne reprenne pas – de l’hiver – ces livraisons de gaz à l’Europe" a prévenu, en substance le Premier ministre espagnol. Sans doute est-ce cela que la presse veut dire.

Préparons-nous à la guerre, précisément pour parvenir à l’éviter.