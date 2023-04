Sommes-nous tous des héros potentiels ?

Pourquoi ont-ils décidé de braver le danger ? Qu’est-ce qui les a poussés à agir de la sorte ? Comment ont-ils surmonté leur peur ?

Certains parlent des valeurs d’entraide qu’on leur a enseignées enfant, d’autres, comme Ishwor Ghimire, qui a sauvé des orphelins d’un tremblement de terre violent au Népal en 2015, raconte que c’est Dieu qui "lui a fait oublier qui il était" pour sauver ces enfants… Les pistes sont nombreuses mais le film fait la part belle à la science avec Abigail Marsh, professeure de psychologie et de neurosciences à l’université de Georgetown.

Ses explications nous font comprendre les mécanismes qui s’enclenchent chez ces sauveurs discrets. Ce qui les amène à vouloir sauver une vie est, selon elle, le résultat d’un mélange entre expériences de vie et différences génétiques. L’amygdale, plus sensible chez ces personnes, joue un rôle clé dans le processus de signal envoyé au cerveau, et ensuite, en cascade, de l’adrénaline et du cortisol libérés. Et il y a aussi "l’effet miroir", c’est-à-dire qu’au plus on est seul, au plus on va agir, mais plus il y a de monde, plus les gens vont se regarder et hésiter.

Ce documentaire nous rappelle, in fine, que les notions d’empathie, d’altruisme et d’entraide sont essentielles dans notre société, et prend par là même aussi, la forme d’un hommage à ces humbles héros.

