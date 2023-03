Sommer avait promis un camion de chocolat suisse à De Ligt après son sauvetage face au PSG, celui-ci termine dans une association

Matthijs De Ligt a grandement participé à la qualification du Bayern Munich en Ligue des Champions face au PSG. Alors que le score affichait encore 0-0 lors du match retour, le Néerlandais avait sauvé un ballon sur la ligne et permis aux Bavarois de conserver leurs cages inviolées et de finir par s’imposer 2-0.

Le portier suisse du Bayern, Yann Sommer, avait alors promis à son équipier un camion de chocolat suisse. Le gardien a tenu parole et a contacté le fabricant suisse Kägi qui a lancé la livraison. Mais il y a eu un petit retournement de situation lors du trajet de 3h30 entre Toggenburg et Munich et la cargaison ne pouvait finalement pas être livrée au Bayern Munich.

Plutôt que de ramener les 700 kilos de gaufrettes au chocolat en Suisse, le Bayern a proposé à Kägi de donner le contenu du camion à l’association Münchner Tafel, une a. L’équipe de Kägi a suivi la proposition et a changé sa destination pour distribuer le chocolat à l’institution.

Finalement, la petite blague de Sommer a eu un dénouement plutôt heureux puisque la nourriture servira à aider des gens dans le besoin.