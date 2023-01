Sommeil, perte de poids, stress : quels sont les bénéfices d'un mois sans alcool sur la santé ?

Arrêter de consommer de l'alcool régulièrement se révèle également bénéfique pour le sommeil, améliorant a fortiori les conditions de santé globales des consommateurs. Car contrairement à ce que certains pourraient penser, l'alcool ne permet pas de mieux dormir.

"L'alcool perturbe les cycles de sommeil, entraînant plus de réveils et moins de temps passé en sommeil profond, celui qui est le plus réparateur", assure la Ligue contre le cancer. "La consommation d'alcool a un effet paradoxal. Si elle permet de s'endormir rapidement, elle est également responsable d'un sommeil très perturbé : insomnies, réveils fréquents, précoces, réduction de la durée du sommeil. Malheureusement, les troubles du sommeil sont des sources de fatigue."