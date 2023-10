Sommeil : les bruits roses seraient bénéfiques pour le coeur

On sait déjà que le sommeil est indispensable pour préserver sa santé, physique et mentale et pour permettre au cerveau et au corps de récupérer et de se régénérer. Il pourrait également se révéler bénéfique pour le cœur. Une équipe de chercheurs basée en Suisse est parvenue à démontrer que le sommeil profond améliorerait la fonction cardiaque, d'autant plus lorsqu'il était stimulé par des bruits roses.

Le sommeil profond, que l'on appelle également sommeil à ondes lentes, est primordial pour la santé. Il permet non seulement de récupérer physiquement mais aussi de consolider les informations apprises au cours de la journée, de renforcer le système immunitaire ou encore de réduire les niveaux de stress.

Il n'est donc pas étonnant que ce stade du sommeil intéresse de près les scientifiques, qui tentent de découvrir s'il peut se révéler bénéfique pour d'autres aspects de la santé. C'est chose faite puisqu'une équipe de cardiologues de l'ETH Zurich et de l'université de Zurich, en Suisse, a démontré que le sommeil profond pouvait également améliorer la fonction cardiaque lorsqu'il était stimulé par certains bruits.