Sommeil, attention, alimentation : trois conseils pour booster sa mémoire avant les examens.

On ne cessera de le répéter, rien ne sert de réviser jusqu'aux premières lueurs du jour pour obtenir de bons résultats. La fatigue accumulée au cours des dernières révisions peut nuire à vos performances et avoir un impact sur votre concentration et votre mémoire, deux choses primordiales en période d'examens.

Nombreuses sont les études scientifiques à avoir établi un lien entre sommeil et amélioration des capacités à apprendre, à mémoriser ou à utiliser de nouvelles connaissances, comme le révèle des données publiées par l'université de Pennsylvanie, aux États-Unis.

Des chercheurs ont même établi en 2019 que moins les étudiants dormaient, plus leurs notes étaient mauvaises.

De son côté, l’Observatoire B2V des Mémoires indique qu'il est important de "préserver le sommeil pendant les révisions", rappelant notamment que "la nuit, [le] cerveau revit les épisodes d'apprentissage pour les consolider de manière efficace en mémoire".

Il va plus loin en préconisant aux étudiants des siestes pour booster encore un peu plus leurs capacités. "La sieste courte de 20 minutes après le repas de midi n’est pas un mythe. La digestion demande de l’énergie et fatigue… Alors écoutez votre corps et évitez les révisions juste après les repas !", peut-on lire sur le site spécialisé dans le fonctionnement de la mémoire.