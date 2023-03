Somme-Leuze : le chantier de réhabilitation débute sur le viaduc jusqu'en juin 2025

Situé sur les communes de Somme-Leuze et de Havelange, le viaduc de Somme-Leuze, qui supporte la N63 permet de traverser la Somme. Il présente une longueur de 330m et une hauteur jusqu’à 33 mètres. Il est constitué de deux tabliers indépendants : un supportant deux voies vers Liège et un supportant deux voies vers Marche-en-Famenne. Il comprend 10 travées de 33 mètres chacune. L’ouvrage supporte en moyenne 9.000 véhicules par jour pour les deux sens cumulés. Construit au début des années 80, ce viaduc présente notamment des faiblesses au niveau de son étanchéité, entrainant infiltrations d’eau et dégradations de ses bétons.