''Something Else'' changement de son et de style pour les Kinks en 1967

Le cinquième album studio du groupe britannique, composé de Ray Davies, Dave Davies, Pete Quaife et Mick Avory, sort le 15 septembre 1967.

''Something Else'' est publié trois mois à peine après le ''Sgt Pepper’s'' des Beatles. En 66/67, The Kinks sont en pleine mutation et promettent de servir "quelque chose de différent" sur ce nouvel album studio, qui sera le premier produit par Ray Davies. Truffé de pop songs, on est loin du son du groupe tel qu’on y était habitué jusqu’alors, l’instrumentation est atypique, à l’opposé du psychédélisme ambiant, il se démarque fortement du mouvement Flower Power.