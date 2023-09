Sombreffe attaque le plan de redéploiement du TEC en justice

Des soucis à Gembloux

Dans la commune voisine de Gembloux des problèmes sont également pointés pour les habitants de Grand-Leez. "Là il y a vraiment un problème dans la conception du réseau avec plus de bus le matin dans un sens que dans l’autre", explique l’échevin de la mobilité Gauthier Le Bussy. "Grand-Leez est mieux connecté vers Eghezée mais par contre vers La Bruyère, c’est plus compliqué que quand il y avait la ligne 32 et ça perturbe les jeunes qui vont à l’école à Namur. Plus globalement, la situation est compliquée pour les villages qui sont situés en dehors des nationales comme Grand-Leez mais aussi Bossière ou Corroy-le-Château. Nous avons mis sur la table tous ces problèmes lors de la réunion et nous espérons avoir été entendus."

De son côté, l’Autorité Organisatrice des Transports, qui dépend de la Région wallonne et qui a initié ce redéploiement, se dit consciente de ces problèmes. Comme l’explique son responsable Martin Duflou. "Je rappelle que Rome ne s’est pas faite en un jour et que des adaptations vont encore être mises en place. Cela peut être, concrètement, l’ajout d’arrêts ainsi que la prolongation ou l’ajout de certains parcours. Il faut savoir que ce redéploiement bénéficie d’un financement important qui permet d’augmenter l’offre de 10%. "

La réunion de ce mercredi matin a été positive, malgré les nombreuses critiques des communes qui y ont pris part, selon le ministre Henry, en charge de la Mobilité. : "Cette rencontre a permis un dialogue constructif entre l’ensemble des parties prenantes avec qui nous partageons un même objectif d’offrir des options de déplacement plus facile et plus confortable à toutes et tous, que ce soit dans les villages ou les villes". Philippe Henry souligne que des mesures correctrices ont déjà été prises tandis que d’autres seront mises en œuvre "dans les semaines à venir". Une nouvelle réunion devrait se tenir avant la fin de l’année afin d’examiner la possibilité de les instaurer. Le cabinet du ministre wallon de la Mobilité recevra aussi les représentants d’une pétition dénonçant ce redéploiement, "pour un échange que je veux fructueux pour alimenter la même recherche de solutions", indique encore Philippe Henry. Les effets du redéploiement seront également évalués à moyen terme.