Somalie : un employé de l'OMS tué dans l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio

Un employé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été tué dans l'attaque dans la nuit de vendredi à samedi d'un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio par des islamistes radicaux shebab, a déploré dimanche Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

Vendredi soir, un commando de sept combattants islamistes a pris d'assaut l'hôtel Pearl Beach sur le front de mer de Mogadiscio. Selon la police somalienne, six civils ont été tués et dix blessés durant le siège qui a duré six heures. Trois membres des forces de l'ordre ont également péri dans l'attaque.

"J'ai le cœur brisé après la perte d'un employé de l'OMS lors de la récente attaque à Mogadiscio", a écrit dans un tweet Tedros Adhanom Ghebreyesus, concluant : "Nous condamnons toutes les attaques contre les civils et les travailleurs humanitaires".