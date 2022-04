Somalie : six morts dans un attentat dans un restaurant à Mogadiscio

Six personnes ont été tuées vendredi à Mogadiscio dans un attentat suicide visant un restaurant en bord de plage, qui accueillait notamment le chef de la police somalienne et des élus, a-t-on appris auprès des secours et de la police.

Les responsables n’ont pas été blessés dans l’explosion, qui a provoqué un incendie à l’intérieur du bâtiment et suscité la panique parmi les clients.

"Il y a eu une explosion dans le restaurant, provoquée sans doute par un kamikaze mais nous n’en savons pas encore la raison", a déclaré un membre de la police, Mohamed Ali.

"Le chef de la police était dans le restaurant lorsque l’explosion s’est produite mais il est sain et sauf, de même que plusieurs élus qui étaient présents", a-t-il dit à l’AFP.

Selon le directeur du service d’ambulances Aamin Ambulance, Abdikadir Abdirahman, "six personnes ont été tuées et sept autres ont été blessées dans l’explosion".

L’explosion a été suivie de coups de feu sporadiques, a affirmé Farah Dahir, un client d’un restaurant voisin.

"Je peux voir plusieurs ambulances affluer sur les lieux en ce moment, mais il est très difficile de savoir ce qui s’est exactement passé, la zone est totalement bouclée par la police", a-t-il ajouté, interrogé par l’AFP.